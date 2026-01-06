Main Menu

  • जिला प्रशासन की पहल रंग लाई, नशा मुक्त होकर आत्मनिर्भर बने युवा, 7 को मिली नौकरी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Jan, 2026 12:57 AM

the district administration s initiative has paid off

पंजाब सरकार की ‘नशों के विरुद्ध युद्ध’ पहल के तहत जिला प्रशासन द्वारा नशा प्रभावित व्यक्तियों के इलाज और पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इन प्रयासों के चलते नशा मुक्त हुए व्यक्ति न केवल स्वस्थ जीवनशैली की...

जालंधर : पंजाब सरकार की ‘नशों के विरुद्ध युद्ध’ पहल के तहत जिला प्रशासन द्वारा नशा प्रभावित व्यक्तियों के इलाज और पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इन प्रयासों के चलते नशा मुक्त हुए व्यक्ति न केवल स्वस्थ जीवनशैली की ओर लौट रहे हैं, बल्कि समाज की मुख्यधारा से जुड़कर रोज़गार के अवसर भी हासिल कर रहे हैं।

डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, शेखे में दाखिल 8 नशा प्रभावित मरीजों को उचित इलाज, काउंसलिंग और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद सफलतापूर्वक रोज़गार से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 7 व्यक्तियों को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट दिलाया गया है, जबकि एक व्यक्ति ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कपूरथला में इलेक्ट्रीशियन के रूप में अपना स्वरोज़गार शुरू किया है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इन युवाओं को केंद्र में कंप्यूटर और इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया गया था, जो न केवल उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने में सहायक साबित हुआ, बल्कि उन्हें रोज़गार योग्य बनाने में भी मील का पत्थर साबित हुआ।

उल्लेखनीय है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी और विधायक बलकार सिंह की उपस्थिति में अक्टूबर 2025 में इस नवीनीकृत मॉडल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र को जनता को समर्पित किया था। इस केंद्र को नशा प्रभावित व्यक्तियों के समग्र इलाज और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत शेखे स्थित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र को अपग्रेड किया गया है। इस केंद्र में अब अत्याधुनिक जिम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और इलेक्ट्रिकल लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र में कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, फुटबॉल सिलाई सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं, ताकि नशा मुक्त होने के बाद युवाओं के लिए रोज़गार के रास्ते प्रशस्त किए जा सकें।

डॉ. अग्रवाल ने नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र शेखे और जिला रोज़गार एवं व्यवसाय ब्यूरो द्वारा नशा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास में दिए जा रहे योगदान की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि उचित इलाज, सुनियोजित देखभाल और कौशल प्रशिक्षण नशा प्रभावित व्यक्तियों को समाज से दोबारा जोड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

