Jalandhar: शिवसेना नेता की 22 वर्षीय बेटी का हुआ निधन, कल बच्ची का था जन्मदिन

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 31 Dec, 2025 10:59 PM
जालंधर : मिट्ठा बाजार में राष्ट्रीय प्रमुख शिवसेना नेता दीपक कंबोज के घर खुशियों से पहले मातम छा गया। दीपक कंबोज की 22 वर्षीय बेटी का निधन हो गया। मृतिका की पहचान मुनमुन चितवान के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि बाथरूम में नहाने गई, जहां गीजर की पाइप लीक होने से मुनमुन को गैस चढ़ गई। इस हादसे में मुनमुन की मौत हो गई। पिता ने बताया कि कल नव वर्ष पर बेटी का जन्मदिन था, जिसको लेकर पहले से घर में तैयारी चल रही थी। लेकिन अचानक बेटी की मौत होने से घर में खुशियां मातम में बदल गई।