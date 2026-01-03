Main Menu

  • बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई, टास्क फोर्स की छापेमारी में बच्ची रैस्क्यू

बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई, टास्क फोर्स की छापेमारी में बच्ची रैस्क्यू

Edited By Urmila,Updated: 03 Jan, 2026 10:37 AM

शहर में बाल भिक्षावृत्ति को खत्म करने और भीख मांगने को मजबूर बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के उद्देश्य से बाल भीख मांगने रोकू टास्क फोर्स द्वारा आज विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई।

जालंधर (चोपड़ा) : शहर में बाल भिक्षावृत्ति को खत्म करने और भीख मांगने को मजबूर बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के उद्देश्य से बाल भीख मांगने रोकू टास्क फोर्स द्वारा आज विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इस दौरान बी.एम.सी. चौक, गुरु नानक मिशन चौक और मॉडल टाउन में अभियान चलाकर भीख मांगती एक बच्ची को रैस्क्यू किया गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला प्रोग्राम अधिकारी मनजिंदर सिंह ने बताया कि डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी तथा डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल के निर्देशों पर शहर में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स की टीमों द्वारा भीख मांगते बच्चों को रैस्क्यू कर उन्हें नियमानुसार चाइल्ड वैल्फेयर कमेटी के हवाले किया जा रहा है, ताकि उनके पुनर्वास और शिक्षा की उचित व्यवस्था की जा सके। इससे पहले भी टास्क फोर्स द्वारा शहर के कई इलाकों में छापेमारी कर बेगरी एक्ट के तहत बच्चों को मुक्त कराया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान टीमों ने आम लोगों से बातचीत कर बच्चों के अधिकारों, शिक्षा के महत्व और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही बाल मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति, छेड़छाड़ और जेंडर शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों पर भी जानकारी दी गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी बाल भिक्षावृत्ति या किसी बच्चे के संकट में होने की सूचना मिले तो तुरंत चाइल्ड हैल्पलाइन नंबर 1098 पर या जिला प्रोग्राम अधिकारी कार्यालय, गांधी विनीता आश्रम में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

