अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर एकसाथ Raid, चार केंद्र बेनकाब, संचालक गिरफ्तार

पायल/दोराहा (विनायक): खन्ना ज़िला पुलिस ने एस.एस.पी. डॉ. दरपन आहलूवालिया आई.पी.एस. के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल की है। इस अभियान के अंतर्गत ज़िले में संचालित अवैध नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ एकसमान और सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई तीन दिनों की केंद्रित एवं योजनाबद्ध मुहिम के तहत अंजाम दी गई। इस दौरान गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ तथा प्राप्त खुफिया सूचनाओं के विश्लेषण से गंभीर तथ्य सामने आए कि कुछ नशा मुक्ति केंद्र, जो सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं को कल्याणकारी संस्थाओं के रूप में प्रचारित कर रहे थे, एन.डी.पी.एस. एक्ट और संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ये अवैध केंद्र न केवल नशा पीड़ितों का शोषण कर रहे थे, बल्कि अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकानों और अपराध को बढ़ावा देने वाले अड्डों के रूप में भी काम कर रहे थे।जानकारी के आधार पर खन्ना ज़िला पुलिस द्वारा घुंगराली राजपूतां, गोबिंदपुरा और राड़ा साहिब सहित ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में एकसाथ छापेमारी की गई। इस दौरान चार अवैध नशा मुक्ति केंद्रों को बेनकाब करते हुए उनके मालिकों व संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान 150 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया। इनमें से एक व्यक्ति लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस के एक थाने का घोषित भगोड़ा (पी.ओ.) है, जबकि कई अन्य रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों पर भी विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जिनके विरुद्ध कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

