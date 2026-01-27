Main Menu

मासूम के जन्मदिन पर बवाल: शराब के नशे में धुत दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, पिस्तौल तानी

27 Jan, 2026

खुशियां कब मातम में बदल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला

लुधियाना (राज): खुशियां कब मातम में बदल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची के जन्मदिन का जश्न उस वक्त खूनी खेल में तब्दील हो गया, जब शराब के नशे में चूर कुछ युवकों ने न केवल परिवार के साथ मारपीट की, बल्कि जान से मारने की नीयत से उन पर पिस्तौल भी तान कर जान से मारने की धमकियां देने लगे। इस मामले में थाना डाबा की पुलिस ने आरोपी वनीत कुमार, रवि खच्चर, मनी खच्चर और रणवीर कपूर है।

अजय कुमार ने बताया कि वह न्यू आजाद नगर में रहता है। 25 जनवरी की रात वह अपने घर के बाहर अपनी 5 वर्षीय बेटी मानसी का जन्मदिन मना रहे थे। डी.जे. बज रहा था और परिवार खुश था। तभी करीब पौने 11 बजे वनीत कुमार नामक व्यक्ति, जो पूरी तरह नशे में धुत था, वहां पहुंचा। विवाद गली में मीट की रेहड़ी लगाने को लेकर शुरू हुआ। देखते ही देखते वनीत ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। आरोपियों की गुंडागर्दी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने पीड़ित को घर के बाहर घसीट लिया और बेतहाशा मारपीट शुरू कर दी।

इसी बीच रवि खच्चर और मनी खच्चर ने अपनी पिस्तौलें निकाल लीं और पीड़ित व उसके रिश्तेदारों पर सीधा फायर करने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि गोली नहीं चली, वरना कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। गली में शोर मचने और लोगों को इकट्ठा होते देख हमलावर घबरा गए। हालांकि, भागते समय भी आरोपियों के हौसले बुलंद थे और वे परिवार को जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

