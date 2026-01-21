Main Menu

Ludhiana: बेसमेंट में अवैध कमर्शियल गतिविधियों पर शिकंजा, पार्किंग उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी

Edited By Kamini,Updated: 21 Jan, 2026 12:32 PM

नगर निगम ने आसपास की बिल्डिंगों पर भी पार्किंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई करने की तैयारी शुरू करी दी है।

लुधियाना (हितेश): रानी झांसी रोड स्थित सेठी डिपार्टमैंटल स्टोर को सील करने संबंधी विवाद में जहां रंजीत को एम.टी.पी. की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है वहीं, नगर निगम ने आसपास की बिल्डिंगों पर भी पार्किंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई करने की तैयारी शुरू करी दी है। यहां बताना उचित होगा कि जोन-डी की टीम द्वारा शनिवार को सुबह खुलने से पहले ही सेठी डिपार्टमैंटल स्टोर को बैसमैंट में कर्मिशयल गतिविधियां करने के आरोप में सील कर दिया गया था। लेकिन कुछ देर बाद ही सील को खोल दिया गया और इसके लिए मंत्री के नाम का मिसयूज किया गया।

इसके लिए जिम्मेदार रंजीत से रविवार को ही आर्डर जारी करके एम.टी.पी. का चार्ज वापस ले लिया गया और सेठी डिपार्टमैंटल स्टोर को दोबारा सील करने की कार्रवाई की गई। इसके विरोध में इकट्ठे हुए लोगों द्वारा आसपास के एरिया में स्थित बिल्डिंगों में भी बेसमैंट की जगह कमर्शियल गतिविधियां होने का मुद्दा उठाया गया। इसके मद्देनजर नगर निगम कमिश्नर द्वारा रानी झांसी रोड, कालेज रोड व सिमिट्री रोड स्थित बिल्डिंगों में हो रहे पार्किंग नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करने का फैसला किया गया। इसके तहत बिल्डिंग ब्रांच द्वारा नोटिस जारी किया गया है और बेसमैंट में कमर्शियल गतिविधियां करने पर सीलिंग की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

यह आ रही है समस्या

नियमों के मुताबिक कोई भी बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए पार्किंग व हाऊस लेन के लिए जगह छोड़ना जरूरी है लेकिन ज्यादातर बिल्डिंगों द्वारा हाऊस लेन की जगह को कवर करने के साथ पार्किंग के लिए दिखाई गई बैसमेंट में कमर्शियल गतिविधियां की जा रही हैं। इससे उन बिल्डिंगों में आने वाले लोगों के वाहन सड़क की जगह पर खड़ने होने से ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही है। इनमें रानी झांसी रोड पर सेठी डिपार्टमैंटल स्टोर वाला प्वाइंट भी शामिल है। जहां श्रमण जैन स्वीट, मोहन बेकरी, ओरा ज्वैलर, एच.डी.एफ.सी. बैंक, सरदार जी टॉय व चावला रैस्टोरैंट की बिल्डिंगों में भी पार्किंग के लिए कोई जगह नही छोड़ी गई है।

