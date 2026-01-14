सामने आई पाकिस्तान गई पंजाबी महिला सरबजीत की ऑडियो, बोली- गलती हो गई...

भारत से पाकिस्तान गई पंजाबी महिला सरबजीत कौर से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है।

पंजाब डेस्क : भारत से पाकिस्तान गई पंजाबी महिला सरबजीत कौर से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में सामने आई एक ऑडियो क्लिप में सरबजीत अपने पति से फोन पर बात करते हुए भावुक नजर आ रही है। बातचीत में वह कहती सुनाई दे रही है कि वह पाकिस्तान में ठीक नहीं है और जल्द भारत लौटना चाहती है। उसका कहना है कि वहां वह मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान है।

ऑडियो में सरबजीत बताती है कि उससे गलती हो गई है और अब हालात उसके काबू से बाहर हैं। उसने कहा कि वह पैसों की तंगी से जूझ रही है और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी मोहताज हो गई है। सरबजीत के मुताबिक उसके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े तक नहीं हैं।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री मोहम्मद तलाल चौधरी ने सरबजीत को देश से बाहर न निकालने और उसका वीजा बढ़ाने की अपील को स्वीकार कर लिया था। इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि सरबजीत पाकिस्तान में ही रहेगी, लेकिन अब सामने आई ऑडियो से उसके बदले हुए हालात और भारत लौटने की इच्छा उजागर हुई है।

जानकारी के अनुसार सरबजीत कौर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी। इसी दौरान उसने पाकिस्तान जाकर नासिर नाम के युवक से निकाह कर लिया। सरबजीत की यह ऑडियो सामने आने के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here