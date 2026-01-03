Jalandhar के रिहायशी इलाके में घुसा सांभर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Main Menu

Edited By Kamini,Updated: 03 Jan, 2026 01:03 PM

sambar entered in jalandhar

शहर के रिहायशी इलाके के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला, दरअसल सड़कों पर घूमते हुए सांभर को देखा गया।

जालंधर: शहर के रिहायशी इलाके के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला, दरअसल सड़कों पर घूमते हुए सांभर को देखा गया। पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी और धुंध का कहर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जंगली जानवर खाने की तलाश में शहरों में घुस रहे हैं।

मामला पठानकोट चौक से सामने आया है, जहां रिहायशी इलाके की सड़कों पर लोगों ने सांभर को घूमते हुए देखा। इसके बाद लोगों में डर और दहशत देखी गई। इस दौरान सांभर लोगों को देखकर डर गया और खाली प्लाट में घुस गया। लोगों ने तुरन्त इसकी सूचना वन विभाग और पीसीआईर टीम को दी। मौके पर विभाग के अधिकारियों और पीसीआर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांभर को काबू कर लिया। टीम का कहना है कि, सांभर को इलाज के बाद होशियारपुर के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा।

