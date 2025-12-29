CM मान ने बुलाई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर

Edited By Vatika,Updated: 29 Dec, 2025 10:15 AM
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई है
चंडीगढ़/पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई है। यह कैबिनेट बैठक आज दोपहर 12:00 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक मनरेगा को लेकर होने वाले स्पेशल सेशन से ठीक पहले बुलाई गई है, जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। कैबिनेट मीटिंग में राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें विकास कार्यों, प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़े मामलों पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।