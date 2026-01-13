पेशी पर आए कैदियों ने बांध दिया पुलिस अधिकारी, फिल्मी अंदाज में सरकारी गाड़ी लेकर हुए फरार

पेशी के लिए कोर्ट आए 3 कैदियों द्वारा पुलिस अधिकारी को बांध कर फिल्मी स्टाइल में गाड़ी भगा कर फरार होने की कोशिश करने का मामला सामने आया है।

अमृतसर : पेशी के लिए कोर्ट आए 3 कैदियों द्वारा पुलिस अधिकारी को बांध कर फिल्मी स्टाइल में गाड़ी भगा कर फरार होने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा कैदियों को हथकड़ी लगा कर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान कैदियों ने किसी तरह पुलिस ऑफिसर को बांध दिया और सरकारी गाड़ी में भागने की कोशिश की।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब आरोपी गाड़ी भगा रहे थे तो गाड़ी अचानक एक दीवार से टकरा गई। टक्कर लगने से गाड़ी के एयरबैग खुल गए, जिसके बाद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद पुलिस ने तीनों कैदियों को वापस जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

