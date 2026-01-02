Jalandhar में प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन, 21 प्वाइंट्स से ट्रैफिक डायवर्ट

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज शहर

जालंधर(जसप्रीत,सोनू): श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज शहर में भव्य नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस ने 21 प्वाइंट्स से रोड डायवर्ट किए हैं। शुक्रवार की सुबह 9 से रात 10 बजे तक उक्त प्वाइंट्स से किसी तरह का ट्रैफिक अंदर नहीं जाने दिया जाएगा ताकि नगर कीर्तन के रूट में कोई रुकावट न हो।





ए.डी.सी.पी. ट्रैफिक गुरबाज सिंह ने बताया कि उक्त नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा (मोहल्ला गोबिंदगढ़) से आरंभ होकर एस.डी. कॉलेज, रेलवे रोड, मंडी फैंटनगंज, गुरुद्वारा दीवान सभा अस्थान सैंट्रल टाऊन, मिलाप चौक, फगवाड़ा गेट, शहीद भगत सिंह चौक, पंजपीर चौक, खिंगरां गेट, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा अड्डा होशियारपुर, माई हीरां गेट, भगवान वाल्मीकि गेट, पटेल चौक, सब्जी मंडी चौक, जेल चौक, बस्ती अड्डा चौक, भगवान वाल्मीकि चौक, रैनक बाजार, मिलाप चौक से होते हुए गुरुद्वारा श्री दीवान अस्थान, सैंट्रल टाऊन में सम्पन्न होगा।



ए.डी.सी.पी. गुरबाज सिंह ने कहा कि नगर कीर्तन के मद्देनजर मदन फ्लोर मिल चौक, अलास्का चौक, टी प्वाइंट रेलवे स्टेशन, इकहरी पुली, दोमोरिया पुल, किशनपुरा चौक-रेलवे फाटक, दोआबा चौक-रेलवे फाटक, पटेल चौक, वर्कशाप चौक, कपूरथला चौक, चिक चिक चौक, श्री महालक्ष्मी नारायण मंदिर मोड़, फुटबाल चौक, टी प्वाइंट शक्ति नगर, डॉ. भीम राव आंबेडकर चौक, स्काईलार्क चौक, प्रीत होटल मोड़, मखदूमपुरा (गली फुल्लांवाली), प्लाजा चौक, श्री राम चौक, मिलाप चौक और शास्त्री मार्कीट चौक से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सहूलियत के लिए हैल्पलाइन नंबर 0181-2227296 जारी किया है।