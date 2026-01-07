Main Menu

तरनतारन के कई इलाकों में कल लगेगा लंबा Power Cut

Edited By Kamini,Updated: 07 Jan, 2026 12:14 PM

power cut in tarn taran tomorrow

तरनतारन के कई इलाकों में 8 जनवरी यानी कि कल बिजली सप्लाई ठप्प रहेगी।

तरनतारन (रमन, आहलूवालिया): तरनतारन के कई इलाकों में 8 जनवरी यानी कि कल बिजली सप्लाई ठप्प रहेगी। 132 केवीए सब-स्टेशन तरनतारन से संचालित 11 केवी सिटी-4 तरनतारन की बिजली सप्लाई आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण 08 जनवरी 2026 (वीरवार) को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी।

इस दौरान दीप एवेन्यू, न्यू दीप एवेन्यू, फतेह चक्क, गुरु तेग बहादर नगर, अमृतसर रोड सहित आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। यह जानकारी इंजीनियर नरिंदर सिंह, उप-मंडल अधिकारी (शहरी) तरनतारन, इंजीनियर गुरभेज सिंह (जे.ई.) तथा इंजीनियर मनजीत सिंह (जे.ई.) द्वारा दी गई।

