Powercut : 3 घंटे बिजली रहेगी गुल, देखें कहीं आपका इलाका तो नहीं शामिल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 23 Sep, 2026 07:59 PM



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पंजाब के होशियारपुर जिला के कुछ इलाकों में बिजली कट लगने की सूचना है। इस बारे जानकारी देते सहायक इंजीनियर पावरकॉम शहरी उपमंडल बलदेव राज तथा जे.ई. अवतार सिंह ने बताया कि 11 के.वी. सुतेहरी फीडर की जरूरी मुरम्मत के कारण 24 सितम्बर को प्रातः 10 से बाद...