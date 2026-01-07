Powercut : वीरवार को बिजली रहेगी बंद, देखें कहीं आपका इलाका तो नहीं शामिल

अतिरिक्त सहायक अभियंता, पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड, उप-कार्यालय तख्तगढ़, कुलविंदर सिंह ने जारी किए एक बयान में जानकारी देते हुए बताया कि 8 जनवरी, को गांव टिब्बा टप्परियां के 11 के.वी. फीडर के अंतर्गत आने वाले अभियाणा, नंगल, माधोपुर, दहिरपुर,...

नूरपुरबेदी (संजीव भंडारी): अतिरिक्त सहायक अभियंता, पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड, उप-कार्यालय तख्तगढ़, कुलविंदर सिंह ने जारी किए एक बयान में जानकारी देते हुए बताया कि 8 जनवरी, को गांव टिब्बा टप्परियां के 11 के.वी. फीडर के अंतर्गत आने वाले अभियाणा, नंगल, माधोपुर, दहिरपुर, बटारला, हरिपुर, फूलड़े, खटाणा, टिब्बा टप्परियां, खड्ड बठलौर, राजगिरी और नीली राजगिरी आदि गांवों की कृषि मोटरों की बिजली आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखी जाएगी।

हालांकि उपरोक्त गांवों की घरेलू बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से चलती रहेगी। इसके साथ ही केवल खटाणा, टिब्बा टप्परियां और कुछ अन्य गांवों की घरेलू बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। चलते कार्य के कारण बिजली बंद रहने का समय कम या अधिक भी हो सकता है। जिस करके उपभोक्ता बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करके रखें।