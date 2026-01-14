पुलिस की सिंघम स्टाइल छापेमारी, ई-सिगरेट, वेप्स व ट्रैफिक उल्लंघन पर चला ऑपरेशन

ट्रैफिक नियमों को तोड़ कर शहर की सड़कों पर टशन दिखाना और दुकानों पर ई.सिगरेट एवं वेप्स बेच कर युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने के खिलाफ पुलिस ने सिंघम स्टाइल एक्शन लिया।

लुधियाना (राज): ट्रैफिक नियमों को तोड़ कर शहर की सड़कों पर टशन दिखाना और दुकानों पर ई.सिगरेट एवं वेप्स बेच कर युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने के खिलाफ पुलिस ने सिंघम स्टाइल एक्शन लिया। अपराधियों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरैंस नीति अपना ली है।

इसी के तहत ए.सी.पी. (ट्रैफिक) जतिन बांसल की टीम ने मल्हार रोड को छावनी में तब्दील कर बड़ा सर्च ऑप्रेशन चलाया। पुलिस का मुख्य फोकस युवाओं की रगों में जहर घोल रहे ई-सिगरेट और वेप्स पर था। पुलिस का मल्हार रोड की दुकानों और शोरूम्स में अचानक हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने साफ कर दिया कि जो भी प्रतिबंधित नशा बेचेगा, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। इस दौरान पुलिस ने ऐसे ई-सिगरेट और वेप्स बेचने वाले पर 2 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं।

बुलेट के पटाखे और काली फिल्म पर चला डंडा

सड़क सुरक्षा महीने के तहत पुलिस ने उन गाड़ियों को खास तौर पर घेरा और चैकिंग की। चैकिंग के दौरान कई चौंकाने वाली चीजें मिलीं, कई गाड़ियों पर अवैध रूप से पुलिस और सरकारी स्टिकर लगाकर रौब झाड़ा जा रहा था। उनके स्टीकर उतरवाकर चालान किया गया। इसके अलावा 9 गाड़ियों से भारी-भरकम फ्लैशर और हाई-इंटैंसिटी लाइटें उतरवाई गईं। रईसजादों की गाड़ियों से काली फिल्म उतारकर उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया गया। ए.सी.पी. जतिन बांसल ने कहा है कि शहर की शांति भंग करने वाले और ट्रैफिक नियमों को खिलौना समझने वालों के खिलाफ यह अभियान दिन-रात जारी रहेगा।

