Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पुलिस की सिंघम स्टाइल छापेमारी, ई-सिगरेट, वेप्स व ट्रैफिक उल्लंघन पर चला ऑपरेशन

पुलिस की सिंघम स्टाइल छापेमारी, ई-सिगरेट, वेप्स व ट्रैफिक उल्लंघन पर चला ऑपरेशन

Edited By Urmila,Updated: 14 Jan, 2026 01:46 PM

police raid in singham style

ट्रैफिक नियमों को तोड़ कर शहर की सड़कों पर टशन दिखाना और दुकानों पर ई.सिगरेट एवं वेप्स बेच कर युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने के खिलाफ पुलिस ने सिंघम स्टाइल एक्शन लिया।

लुधियाना (राज): ट्रैफिक नियमों को तोड़ कर शहर की सड़कों पर टशन दिखाना और दुकानों पर ई.सिगरेट एवं वेप्स बेच कर युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने के खिलाफ पुलिस ने सिंघम स्टाइल एक्शन लिया। अपराधियों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरैंस नीति अपना ली है।

police action

इसी के तहत ए.सी.पी. (ट्रैफिक) जतिन बांसल की टीम ने मल्हार रोड को छावनी में तब्दील कर बड़ा सर्च ऑप्रेशन चलाया। पुलिस का मुख्य फोकस युवाओं की रगों में जहर घोल रहे ई-सिगरेट और वेप्स पर था। पुलिस का मल्हार रोड की दुकानों और शोरूम्स में अचानक हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने साफ कर दिया कि जो भी प्रतिबंधित नशा बेचेगा, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। इस दौरान पुलिस ने ऐसे ई-सिगरेट और वेप्स बेचने वाले पर 2 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं।

police raid

और ये भी पढ़े

बुलेट के पटाखे और काली फिल्म पर चला डंडा

सड़क सुरक्षा महीने के तहत पुलिस ने उन गाड़ियों को खास तौर पर घेरा और चैकिंग की। चैकिंग के दौरान कई चौंकाने वाली चीजें मिलीं, कई गाड़ियों पर अवैध रूप से पुलिस और सरकारी स्टिकर लगाकर रौब झाड़ा जा रहा था। उनके स्टीकर उतरवाकर चालान किया गया। इसके अलावा 9 गाड़ियों से भारी-भरकम फ्लैशर और हाई-इंटैंसिटी लाइटें उतरवाई गईं। रईसजादों की गाड़ियों से काली फिल्म उतारकर उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया गया। ए.सी.पी. जतिन बांसल ने कहा है कि शहर की शांति भंग करने वाले और ट्रैफिक नियमों को खिलौना समझने वालों के खिलाफ यह अभियान दिन-रात जारी रहेगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!