Punjab Firing Case : पुलिस ने स्वीट्स शॉप पर फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को किया Arrest

पूछताछ दौरान आरोपियों से और भी खुलासे होने की संभावना है।

पंजाब डैस्क : फगवाड़ा में सुधीर स्वीट्स की दुकान पर फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के कब्जे में वारदात दौरान इस्तेमाल हुई 2 कारें भी बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में और भी कई सनसनीखेज खुलासे होने की संभावना है।

जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर सी.आई.ए. और कपूरथला पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपियों के तार विदेश से जुड़े हुए हैं। पूछताछ दौरान आरोपियों से और भी खुलासे होने की संभावना है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here