  • नए साल पर Zomato, Swiggy, Blinkit की ऑनलाइन डिलीवरी ठप्प! जानें क्यों?

Edited By Kamini,Updated: 30 Dec, 2025 05:38 PM

online food delivery will be suspended on new year day

नए साल के जश्न से ठीक पहले ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है।

पंजाब डेस्क : नए साल के जश्न से ठीक पहले ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। Amazon, Zomato, Swiggy, Blinkit, Flipkart और Zepto पर फूड डिलीवरी सेवा ठप्प रहेगी। जानकारी के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर 2025 को देशभर में हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इससे फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स और कैब सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

जानकारी के मुताबिक, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को हुई हड़ताल के बाद अब गिग वर्कर्स ने नए साल की शाम को व्यापक विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। इस हड़ताल में डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर और होम सर्विस से जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे। यूनियनों का दावा है कि महानगरों के साथ-साथ टियर-2 शहरों में भी बड़ी संख्या में वर्कर्स काम बंद करेंगे। गिग वर्कर्स का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में प्लेटफॉर्म कंपनियों की कमाई में लगातार इजाफा हुआ है, लेकिन इसके उलट काम करने वालों की आय घटती जा रही है और काम का दबाव बढ़ा है। उनका आरोप है कि न तो उन्हें पर्याप्त वेतन मिल रहा है और न ही सुरक्षित व सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

यह आंदोलन इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर किया जा रहा है। यूनियन नेताओं के अनुसार, कंपनियां डिलीवरी की मांग तो लगातार बढ़ा रही हैं, लेकिन इसके अनुपात में भुगतान और सुविधाएं नहीं दी जा रहीं। वर्कर्स ने ऐप आधारित सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भुगतान, टारगेट और इंसेंटिव पूरी तरह मशीनों के जरिए तय किए जाते हैं, जिनमें पारदर्शिता नहीं है। डिलीवरी के दौरान होने वाले हादसों और जोखिमों की जिम्मेदारी भी पूरी तरह वर्कर्स पर डाल दी जाती है।

इसके अलावा, इंसेंटिव पॉलिसी में बार-बार बदलाव से आमदनी अस्थिर हो गई है, जिससे आर्थिक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है। गिग वर्कर्स का कहना है कि त्योहारों, वीकेंड और पीक आवर्स में वही कंपनियों का आधार होते हैं, फिर भी उन्हें लंबे कार्य घंटे, असुरक्षित डेडलाइन और घटती कमाई झेलनी पड़ती है। यूनियनों ने साफ किया है कि जब तक वेतन, कामकाजी हालात और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

