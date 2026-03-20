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  • होटलो में निहंग सिंह कर रहे छापेमारी, हैरान करेगा मामला

होटलो में निहंग सिंह कर रहे छापेमारी, हैरान करेगा मामला

Edited By Kamini,Updated: 20 Mar, 2026 05:23 PM

nihang singh is raiding hotels

शहर के कई होटलों में निहंग सिंहों द्वारा रेड करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद होटल संचालकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

अबोहर (सुनील): शहर के कई होटलों में निहंग सिंहों द्वारा रेड करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद होटल संचालकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। होटल मालिकों का आरोप है कि निहंग सिंह उनसे पैसे मांग रहे थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ निहंग सिंहों को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक, एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ निहंग सिंह अबोहर के एक होटल में घुसते और एंट्री रजिस्टर देखने की मांग करते दिख रहे हैं। इसके बाद होटल संचालकों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया।

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वीडियो में निहंग सिंह यह भी कह रहे हैं कि उन्हें सूचना मिली थी कि होटलों में गलत काम हो रहा है, जिसके चलते वे जांच के लिए पहुंचे थे। दूसरी ओर, होटल मालिकों के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। अबोहर थाना चीफ रविंदर कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि यह भी वेरिफाई किया जा रहा है कि निहंग सिंह किस मकसद से होटल में गए थे। जांच पूरी होने के बाद ही सही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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