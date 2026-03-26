Punjab: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में न्याय के लिए भटक रही मां, प्रशासन बेपरवाह

बठिंडा की पुलिस चौकी बल्लूआना के अधीन आने वाले एक गांव में, अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए एक मां तीन दिनों से भटक रही है।

बठिंडा (विजय वर्मा): बठिंडा की पुलिस चौकी बल्लूआना के अधीन आने वाले एक गांव में, अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए एक मां तीन दिनों से भटक रही है। पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस आरोपी युवक पर कार्रवाई करने के बजाय उन पर राजीनामा करने के लिए दबाव बना रही है। दूसरी ओर, एसपी (डी) जसमीत सिंह का कहना है कि पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और अगली कार्रवाई की जा रही है।

पीड़िता की मां ने बताया कि वह बठिंडा में एक प्राइवेट नौकरी करती है। उसकी 13 साल की बेटी जब गांव में कहीं जाती है, तो गांव का ही एक युवक उसके साथ छेड़छाड़ करता है और जबरन उसे अपनी बाइक पर बैठाने का प्रयास करता है। पीड़िता की मां के अनुसार, हद तो तब हो गई जब उनकी अनुपस्थिति में बेटी घर की सफाई कर रही थी; इसी दौरान आरोपी युवक पड़ोसी की छत पर आया और चुपके से लड़की का वीडियो बनाकर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया।

पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पुलिस चौकी बल्लूआना में शिकायत दी, तो तीन दिनों तक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय परिवार पर ही समझौते का दबाव बनाया। इस संबंध में एसपी (डी) जसमीत सिंह ने बताया कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस चौकी बल्लूआना ने युवक को हिरासत में ले लिया है और पीड़िता की मां के बयान दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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