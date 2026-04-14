बठिंडा में नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 14 Apr, 2026 12:13 PM
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना सामने आई है।
बठिंडा (वर्मा): नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना सामने आई है। इसके बाद 15 साल की लड़की के गर्भवती हो गई। पुलिस जानकारी के मुताबिक, करीब 7-8 महीने पहले एक युवक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। उस समय परिवार ने लोक लाज और सामाजिक सरोकारों के कारण पुलिस में केस दर्ज नहीं कराया था। यह पूरी घटना तब सामने आई जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई।
पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने भुच्चो खुर्द निवासी आरोपी राजवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नाबालिग लड़की को जालंधर के नारी निकेतन भेज दिया गया है।
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