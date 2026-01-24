दर्दनाक हादसा: मीटर रीडर की करंट लगने से मौत, इलाके में शोक की लहर

एक बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कल रात 66 KV ग्रिड सबस्टेशन थुल्लिवाल में हुआ, जब गांव हमीदी और गुर्म के फीडर को चलाने का काम चल रहा था।

मेहल कलां (हमीदी): इलाके से एक दुखदायी खबर सामने आई है। एक बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कल रात 66 KV ग्रिड सबस्टेशन थुल्लिवाल में हुआ, जब गांव हमीदी और गुर्म के फीडर को चलाने का काम चल रहा था।

मिली जानकारी के अनुसार, फीडर चलाते समय अचानक करंट आने से बिजली विभाग के 3 कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में मीटर रीडर मलकीत सिंह छीनीवाल (56 साल) निवासी गांव छीनीवाल कलां की मौके पर ही मौत हो गई। चमकोर सिंह (CHV, गांव कुरार) और बेअंत सिंह (ड्राइवर), निवासी मांगेवाल भी हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों घायलों को पहले तुरंत इलाज के लिए पास के हेल्थ सेंटर और बाद में DMC लुधियाना रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के बड़े अधिकारी और इलाके के लोग मौके पर पहुंच गए। मीटर रीडर मलकीत सिंह छीनीवाल, जो लंबे समय से पावरकॉम सब-डिवीजन ठुल्लीवाल में मीटर रीडर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। मलकीत सिंह छीनीवाल की करंट लगने से अचानक हुई मौत से परिवार और इलाके में दुख की लहर दौड़ गई है। इस हादसे के असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

मलकीत सिंह छीनीवाल अपने पीछे रोती-बिलखती पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं। उनके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं-एक कनाडा में और दूसरा न्यूजीलैंड में। इस मौके पर टेक्निकल सर्विसेज यूनियन रजि. सर्कल बरनाला के प्रेसिडेंट सतिंदर पाल सिंह जस्सर, सेक्रेटरी कुलवीर सिंह औलाख, पावरकॉम सब-डिवीजन ठुल्लीवाल के SDO इंजीनियर रवि प्रकाश बरनाला, JE बलराज सिंह और हरदेव सिंह, रिटायर्ड जय जरनैल सिंह ठुल्लीवाल, भोला सिंह गुमटी, दर्शन सिंह दसौंदा सिंह वाला, रुलदू सिंह गुमटी और रानी कौर मेहल कलां ने दिवंगत साथी मलकीत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

नेताओं ने कहा कि पावरकॉम के लिए उनकी सेवाओं और संगठन में निभाई गई जागरूक लीडरशिप भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर सरपंच परमजीत कौर सिद्धू ठुल्लीवाल, सरपंच ओमनदीप सिंह सोही हमीदी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परमिंदर सिंह सम्मी ठुल्लीवाल, NRI कबड्डी क्लब हमीदी के अध्यक्ष मनजीत सिंह रानू, पूर्व चेयरमैन करनैल सिंह ठुल्लीवाल, बलबीर सिंह धालीवाल ठुल्लीवाल, किसान नेता नजर सिंह धालीवाल, मेवा सिंह भट्टी ठुल्लीवाल, पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य जरनैल सिंह भोला, नंबरदार सुखविंदर सिंह ठुल्लीवाल और हरजिंदर सिंह सोही ने मीटर रीडर मलकीत सिंह छीनीवाल की मौत पर गहरा दुख जताया।

