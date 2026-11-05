बड़ी लूट की फिराक में था आरोपी, CIA स्टाफ ने पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ दबोचा

CIA स्टाफ फिरोजपुर पुलिस ने ASI गुरदेव सिंह की लीडरशिप में राजीव कुमार उर्फ भूपा नाम के एक आरोपी को एक गैर-कानूनी पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

फिरोजपुर (कुमार): CIA स्टाफ फिरोजपुर पुलिस ने ASI गुरदेव सिंह की लीडरशिप में राजीव कुमार उर्फ भूपा नाम के एक आरोपी को एक गैर-कानूनी पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी देते हुए ASI गुरदेव सिंह ने बताया कि जब उनकी पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी, तो उन्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि आरोपी के पास एक गैर-कानूनी हथियार है, जिसे वह हर समय अपने पास रखता है और आज भी वह फिरोजपुर शहर से किले वाला चौक जाने वाली सड़क पर एक गैर-कानूनी हथियार के साथ एक बड़ी लूट को अंजाम देने के लिए खड़ा है।

उनकी पुलिस पार्टी द्वारा बताई गई जगह पर रेड करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे ये गैर-कानूनी हथियार बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ़ सिटी फ़िरोज़पुर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

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