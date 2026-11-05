Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab : अमृतसर हाईवे पर दो कारों की भयानक टक्कर, 2 घरों के बुझे चिराग, तीसरा गंभीर जख्मी

Punjab : अमृतसर हाईवे पर दो कारों की भयानक टक्कर, 2 घरों के बुझे चिराग, तीसरा गंभीर जख्मी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 Nov, 2026 07:13 PM

punjab horrific collision between two cars on the amritsar highway

अमृतसर हाईवे रोड पर मक्खू से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर हुए भीषण सड़क हादसे में मक्खू के दो युवकों की वीरवार को दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है।

जीरा/मक्खू  (गुरमेल सेखवां): अमृतसर हाईवे रोड पर मक्खू से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर हुए भीषण सड़क हादसे में मक्खू के दो युवकों की वीरवार को दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। 

जानकारी अनुसार स्विफ्ट कार में सवार चार युवक नजदीकी गांव तलवंडी की ओर से हाईवे पर जा रहे थे और इसी दौरान सामने से आ रही एक अन्य कार के साथ उनकी भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि अनमोल चोपड़ा (27) और कुणाल आहूजा (26) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निखिल नामक युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि घायल युवक मृतक अनमोल चोपड़ा का भाई है, जबकि कार में सवार एक अन्य व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित है। इस हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!