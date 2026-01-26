Main Menu

Ludhiana : चाइना डोर का कहर : शादी की खरीदारी करने गई महिला की चपेट में आने से मौत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 26 Jan, 2026 01:09 AM

ludhiana a woman died after being caught in a chinese kite string

रायकोट रोड पर फ्लाईओवर पुल के नजदीक एक स्कूटी सवार एक महिला चाइना डोर शिकार हो गई और गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।

मुल्लांपुर दाखा (कालिया): रायकोट रोड पर फ्लाईओवर पुल के नजदीक एक स्कूटी सवार एक महिला चाइना डोर शिकार हो गई और गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।

मिली जानकारी के अनुसार सर्बजीत कौर पत्नी मनदीप सिंह निवासी गांव अकालगढ़ रायकोट रोड पर अपनी मौसी की बेटी की शादी के लिए खरीदारी करने के लिए स्कूटी पर बाजार आई थी। जब वह फ्लाईओवर के नजदीक गुरुद्वारा साहिब के सामने पहुंची तो उसका गला चाइना डोर से कट गया जोकि गंभीर रूप से घायल हो गई और स्कूटी से गिर गई जिसको दुकानदारों ने अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सरबजीत कौर रायकोट रोड पर खाने की दुकान चलाती थी अपने पीछे 2 साल का बच्चा छोड़ गई है।

थाना दाखा के प्रभारी हमराज सिंह चीमा ने कहा कि चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों का पता लगाया जा रहा है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।

