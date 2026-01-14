लोहड़ी की खुशियां मातम में बदली, घर में आग लगने के कारण बाप-बेटी की मौ+त

अमृतसर से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई है। मन्ना चौक स्थित

अमृतसर (रमन): अमृतसर से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई है। मन्ना चौक स्थित एक मकान में आग लगने से पिता और बेटी की मौत हो गई। यह हादसा लोहड़ी के मौके पर जलाई गई आग से निकली चिंगारी के कारण हुआ।



यह घटना देर रात की है, जिसमें बुजुर्ग पिता और उनकी दिव्यांग बेटी की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही करीब 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। हादसे के समय घर में 5 लोग मौजूद थे। पड़ोसियों की मदद से तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मकान में बड़ी मात्रा में रुमाला साहिब रखा हुआ था, जिस कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। घर के मालिक ने बताया कि आग लगने के बाद पड़ोसियों ने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन बुजुर्ग पिता समय रहते बाहर नहीं निकल सके और देर रात तक उन्हें बचाया नहीं जा सका।



संकरी गली होने के कारण फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मियों ने काफी प्रयासों के बाद लगभग 100 मीटर की दूरी से आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसे ही परिवार के कुछ सदस्यों को आग लगने की जानकारी मिली, उन्होंने छत पर चढ़कर शोर मचाया। पड़ोसियों की मदद से तीन लोगों को बचा लिया गया, जबकि दो सदस्यों—पिता और बेटी—की मौत हो गई। बी-डिवीजन के एसएचओ बलविंदर सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों की गहन जांच की जा रही है। संकरी गली के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को करीब 100 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा, जिसके बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई गई।



लोहड़ी की आग से निकली चिंगारी कपड़ों पर गिरी

घर के मालिक के अनुसार, लोहड़ी की आग से निकली एक चिंगारी घर के अंदर रखे कपड़ों पर गिर गई, जिससे आग लग गई। पड़ोसियों ने परिवार के बाकी सदस्यों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए।



मेयर मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा

आग लगने की सूचना मिलने पर मेयर जतिंदर सिंह मोती भाटिया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्हें आधी रात को घटना की जानकारी मिली थी। एसएचओ, फायर ब्रिगेड और स्थानीय निवासियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तीन लोगों को आग से बाहर निकाला। मेयर ने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।