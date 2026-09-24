Ludhiana में सरेराह युवक का अपहरण, चलती गाड़ी में बेरहमी से पीटा, मांगी फिरौती

महानगर में सरेराह एक युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

लुधियाना (राज): महानगर में सरेराह एक युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो गाड़ियों में सवार होकर आए शातिर बदमाशों ने 27 वर्षीय धीरज साहनी को जबरन अगवा कर लिया और गाड़ी के अंदर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद आरोपियों ने युवक को छोड़ने की एवज में उसके परिवार से 30 हजार रुपये की फिरौती की मांग की। पीड़ित परिवार की तत्परता और पुलिस की त्वरित घेराबंदी के चलते पुलिस ने आरोपियों को काबू कर लिया और वारदात में इस्तेमाल की गई दोनों कारें बरामद कर ली हैं।



पुलिस को दिए आधिकारिक बयानों में ललिता ने बताया कि उनके 27 वर्षीय बेटे धीरज साहनी को निशाना बनाने के लिए आरोपी पूरी योजना के साथ दो अलग-अलग गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे थे। आरोपी महिंद्रा बोलेरो और मारुति स्विफ्ट पर सवार होकर आए। उन्होंने रास्ते में धीरज साहनी को घेर लिया और जबरन घसीटते हुए बोलेरो गाड़ी के अंदर पटक दिया। चलती गाड़ी में आरोपियों ने धीरज साहनी के साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं। इसके बाद आरोपियों ने परिवार को धमकाते हुए धीरज की रिहाई के बदले 30,000 रुपये की फिरौती की मांग की। आरोपियों ने धमकी दी कि यदि पैसे न दिए गए या पुलिस को सूचना दी गई, तो धीरज को जान से मार दिया जाएगा।



इस फिरौती की कॉल के बाद परिवार में हड़कंप मच गया और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया।अपहरण और फिरौती की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिशा-निर्देशों पर फौरन विशेष टीमें गठित की गईं और इलाके में नाकाबंदी सख्त कर दी गई। पुलिस टीमों ने घेराबंदी करते हुए वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से अपहरण में प्रयुक्त दोनों वाहन—महिंद्रा बोलेरो और स्विफ्ट कार अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अपहरण के पीछे कोई पुरानी रंजिश या पैसों का लेन-देन था अथवा वे पेशेवर तरीके से फिरौती वसूलने वाले गिरोह से जुड़े हैं।