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बरनाला: धनौला थाने में युवक ने निगला जहरीला पदार्थ, वीडियो में पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Edited By Vatika,Updated: 24 Sep, 2026 02:49 PM

commit suicide by young man

तीन मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया

बरनाला(विवेक सिंधवानी, रवि): धनौला थाना परिसर में सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। घटना से पहले युवक द्वारा करीब तीन मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिसमें उसने पुलिस तथा राजस्व विभाग से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर परेशान करने और कथित तौर पर पैसों की मांग करने के आरोप लगाए। घटना के बाद युवक को उपचार के लिए बरनाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

कार में आग को लेकर शुरू हुआ विवाद
वीडियो में युवक ने बताया कि उसकी कार में आग लगने की घटना को करीब 17 दिन हो चुके हैं। उसका दावा था कि कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। बीमा क्लेम की प्रक्रिया के लिए पुलिस से डीडीआर की आवश्यकता थी। युवक के अनुसार, इसी सिलसिले में वह कई दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा था। युवक ने आरोप लगाया कि थाने में तैनात एक कर्मचारी की ओर से कार में जानबूझकर आग लगाए जाने की आशंका जताई गई। उसका कहना था कि इसी बात को लेकर वह लगातार परेशान हो रहा था। वीडियो में उसने यह भी दावा किया कि मामले को लेकर उसने गांव की पंचायत को थाने में बुलाया था और पंचायत सदस्यों तथा सरपंच की मौजूदगी में मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया।

पंचायत के सामने भी उठा था मामला
युवक के अनुसार, पंचायत के सदस्य मामले को लेकर थाने पहुंचे थे और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इसके बावजूद उसे कथित तौर पर यह आशंका जताई गई कि बीमा कंपनी के सर्वे के दौरान उसके खिलाफ कार में आग जानबूझकर लगाने की बात कही जा सकती है। वीडियो में युवक ने अलग-अलग समय पर पैसे मांगे जाने का भी आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

जमीन विवाद में भी लगाए आरोप
युवक ने वीडियो में अपने परिवार से जुड़े पुराने जमीन विवाद का भी जिक्र किया। उसका दावा था कि परिवार के बुजुर्गों ने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जमीन के एक हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया था। बाद में राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित कार्रवाई को लेकर उसने एक राजस्व अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। युवक ने धूरी क्षेत्र में तैनात रहे एक पटवारी पर पांच लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया। इस आरोप की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और यह जांच का विषय है। युवक ने वीडियो में कहा कि अलग-अलग मामलों को लेकर वह काफी समय से परेशान था।

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भाई ने लगाया मोबाइल छीनने का आरोप
घटना के बाद युवक के भाई ने भी एक वीडियो जारी कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। भाई ने आरोप लगाया कि घटना के बाद थाना प्रभारी थाने से बाहर चले गए और उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों द्वारा थाने का मुख्य गेट बंद किए जाने का भी दावा किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है।

एसएसपी बोले—आरोपों की जांच जारी
बरनाला के एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि युवक की हालत फिलहाल स्थिर है और वह निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। उन्होंने कहा कि युवक की ओर से दो प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें पुलिस कर्मचारियों तथा एक पटवारी से संबंधित आरोप शामिल हैं। इन आरोपों की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि धनौला थाने में एक सब-इंस्पेक्टर अतिरिक्त एसएचओ का कार्यभार संभाल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

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