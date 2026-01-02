Jalandhar में स्कूल प्रिंसिपल सुर्खियों में, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पंजाब के जालंधर जिले के देहाती इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस का केंद्र बने हुए हैं। नए साल के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उक्त प्रिंसिपल पंजाबी सिंगर शुभ का चर्चित गीत “लंडुआ दी किकली पवाई रखदा”...

जालंधर : पंजाब के जालंधर जिले के देहाती इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस का केंद्र बने हुए हैं। नए साल के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उक्त प्रिंसिपल पंजाबी सिंगर शुभ का चर्चित गीत “लंडुआ दी किकली पवाई रखदा” गाते नजर आए। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया और इसके बाद प्रिंसिपल को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रिंसिपल पूरे जोश और मस्ती के साथ गीत गा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम स्कूल या आसपास के ग्रामीण इलाके में नए साल के अवसर पर आयोजित किया गया था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और बाद में वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा कर दिया। इसके बाद यह वीडियो तेजी से फैल गया और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं।

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है। एक वर्ग का कहना है कि एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को समाज और विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श माना जाता है, ऐसे में इस तरह के गीत गाना उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या एक स्कूल प्रिंसिपल को “लंडुआ दी किकली पवाई रखदा” जैसे गीत सार्वजनिक मंच पर गाने चाहिए थे, खासकर तब जब वे शिक्षा विभाग से जुड़े एक जिम्मेदार पद पर हैं।



वहीं दूसरी ओर, कुछ लोग प्रिंसिपल के समर्थन में भी उतर आए हैं। उनका कहना है कि यह एक निजी और अनौपचारिक कार्यक्रम था, जो नए साल के जश्न के तौर पर मनाया गया था। समर्थकों का तर्क है कि प्रिंसिपल भी एक इंसान हैं और उन्हें भी खुशी मनाने और गाने का अधिकार है। अगर कार्यक्रम में कोई अभद्रता या अनुशासनहीनता नहीं हुई, तो इसे जरूरत से ज्यादा तूल देना ठीक नहीं है।