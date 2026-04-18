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जैतो पुलिस ने मां-बेटे द्वारा चलाए जा रहे नशा रैकेट का भंडाफोड़ किया, नशीली गोलियां बरामद

Edited By Kalash,Updated: 18 Apr, 2026 05:11 PM

jaito police busted a drug racket run by a mother and son

नशा-विरोधी अभियान के तहत नशा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

जैतो (रघुनंदन पराशर): डॉ. प्रज्ञा जैन, एस.एस.पी. फरीदकोट के निर्देश पर फरीदकोट जिले में चल रहे नशा-विरोधी अभियान के तहत नशा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जोगेश्वर सिंह गोराया, एसपी(जांच) फरीदकोट के नेतृत्व और इकबाल सिंह, डीएसपी (उप-मंडल) जैतो के मार्गदर्शन में, जैतो पुलिस स्टेशन को एक और बड़ी सफलता मिली है। 

पुलिस ने मां और बेटे द्वारा मिलकर चलाए जा रहे नशा तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए, 60 नशीली गोलियों के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए कथित आरोपियों की पहचान लखवीर सिंह उर्फ ​​लकी और उसकी मां जसवीर कौर के रूप में हुई है, जो टिब्बी साहिब रोड, जैतो के निवासी हैं। आरोपियों से बरामद नशीली गोलियों के साथ-साथ मौके पर मौजूद एक स्विफ्ट कार और 02 मोबाइल फोन भी पुलिस टीम द्वारा जब्त कर लिए गए हैं। 

इस कार्रवाई के विवरण के अनुसार जैतो पुलिस स्टेशन के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर नवप्रीत सिंह की देखरेख में 17 अप्रैल को सहायक SHO हरपाल सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त और चेकिंग के सिलसिले में डबरीखाना लिंक रोड, ब्रिज ड्रेन जैतो पर नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान डबरीखाना की तरफ से एक स्विफ्ट गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसमें लखवीर सिंह उर्फ ​​लकी और जसवीर कौर सवार थे। बिना किसी शक के गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी लेने पर, कार के अंदर से 60 नशीली गोलियां बरामद हुईं। 

इस संबंध में जैतो पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22/61/85 के तहत, केस नंबर 87 (दिनांक 17.04.2026) दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि आरोपियों से बरामद की गई नशीली गोलियों को आगे कहीं और सप्लाई किया जाना था। फरीदकोट पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड हासिल कर रही है, ताकि उनके पिछले और अगले संपर्कों की विस्तृत जांच की जा सके। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि नशीले पदार्थों की खेप किससे लाई गई थी और उन्हें आगे कहां से सप्लाई की जानी थी। 

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यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया, तो यह सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी लखवीर सिंह उर्फ ​​लकी के खिलाफ जैते पुलिस स्टेशन में हेरोइन की तस्करी से संबंधित NDPS की धारा 21/61/85 के तहत दिनांक 04.02.2018 को केस नंबर 14 दर्ज किया गया था। फरीदकोट पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों को जड़ से खत्म करने के लिए एक जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। नशीले पदार्थों के तस्करों की गिरफ्तारी के अलावा, उनके पीछे काम कर रहे नेटवर्क की भी गहनता से जांच की जा रही है। जनता से अपील की जाती है कि यदि उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है, तो वे फरीदकोट पुलिस को सूचित करें, ताकि नशीले पदार्थों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके और उनका पूरी तरह सफाया किया जा सके।

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