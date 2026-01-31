Fazilka में सरेआम दिनदहाड़े चल रही अवैध माइनिंग, MLA ने खोली आम आदमी पार्टी सरकार की पोल

कांग्रेस नेता संदीप जाखड़ ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर फाजिल्का के नवी बस्ती सलेम शाह इलाके में कथित अवैध माइनिंग को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

फाजिल्का : कांग्रेस नेता संदीप जाखड़ ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर फाजिल्का के नवी बस्ती सलेम शाह इलाके में कथित अवैध माइनिंग को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि खुलेआम चल रही अवैध माइनिंग के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।

संदीप जाखड़ ने ट्वीट में लिखा कि ''मान साहब, आप अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट से पता क्यों नहीं करते कि कौन-कौन से ऑफिसर, पुलिस और सिविल दोनों, और MLA, फाजिल्का के नवी बस्ती सलेम शाह में दिन दहाड़े हो रही अवैध माइनिंग से हिस्सा ले रहे हैं। या हो सकता है कि उन्हें @ArvindKejriwal जी का आशीर्वाद मिला हुआ हो।''

