Ludhiana: सड़क पर कार घेरकर Couple से मारपीट, पत्नी से छेड़छाड़... पुलिस ने मामला किया दर्ज

Edited By Kamini,Updated: 22 Jan, 2026 01:12 PM

husband and wife assault

जिले में कार सवार पति-पत्नी से मारपीट और पत्नी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है।

लुधियाना (अनिल) : जिले में कार सवार पति-पत्नी से मारपीट और पत्नी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। थाना लाडोवाल की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी थानेदार टहिल सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायतकर्ता अभिनव अटवाल निवासी छावनी मोहल्ला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह अपनी पत्नी के साथ कार में सवार होकर बाड़ेवाल डोगरा से लादिया कलां की तरफ जा रहा था।

इसी दौरान सामने सड़क पर खड़े 5 /6 अज्ञात लोगों द्वारा उनकी कार को जबरदस्ती रोककर उनके साथ मारपीट की गई और उसकी पत्नी का हाथ पकड़ कर उसे जबरदस्ती बाहर निकल गया। यही नहीं पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई। जांच अधिकारी ने बताया कि जिसके बाद पुलिस ने उक्त मामले पर कार्रवाई करते हुए रशपाल सिंह, उसके लड़के जुगराज सिंह और 3-4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रशपाल सिंह को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

