खन्ना में हाई-प्रोफाइल चोरी: नौकर ने पत्नी संग उड़ाए करोड़ों के गहने, बच्चों ने खोला राज

खन्ना में एक हैरान करने वाली चोरी की घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर भरोसे, लालच और मासूमियत के रिश्ते को सवालों के घेरे में ला दिया है।

खन्ना (बिपिन भारद्वाज) : खन्ना में एक हैरान करने वाली चोरी की घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर भरोसे, लालच और मासूमियत के रिश्ते को सवालों के घेरे में ला दिया है। यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, बल्कि एक परिवार के अपने ही नौकर पर किए गए भरोसे के टूटने का है।

जानकारी के मुताबिक, शहर के एक इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार, जो सुलेख राम बिल्डिंग में रहते हैं, ने कोविड पीरियड में अपनी बुजुर्ग पत्नी सुवेला कंवर (65) की देखभाल के लिए ननकू उर्फ पप्पू चौधरी को रखा था। ननकू अपने परिवार के साथ घर के एक क्वार्टर में रहता था और धीरे-धीरे परिवार का भरोसेमंद हिस्सा बन गया था। उसे घर के हर कोने और अलमारी की पूरी जानकारी हो गई थी। कुछ समय पहले घर की सफाई करते समय ननकू को पता चला कि परिवार की बेटी, जो दुबई में रहती है, ने घर की अलमारी में अपनी कीमती गहने रखे हैं। यह गहने एक करोड़ से ज्यादा की कीमत के बताए जा रहे हैं। यहीं से उसके मन में लालच आया और उसने अपनी पत्नी सपना के साथ चोरी का प्लान बनाया।

कुछ दिन पहले जब परिवार की बेटी लौटी और किसी फंक्शन की तैयारी के लिए अलमारी खोली तो वह चौंक गई। अंदर से ज़्यादातर गहने गायब थे। परिवार ने तुरंत ननकू से पूछताछ की, लेकिन उसने सब कुछ मना कर दिया। इसके बाद परिवार ने खुद ही जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि ननकू उत्तर प्रदेश में अपने गांव में एक बड़ा घर बनवा रहा था और उसने महंगे मोबाइल और ब्रांडेड कपड़ों पर अपना खर्च बढ़ा दिया था। इन सब बातों से शक यकीन में बदलने लगा। मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब परिवार ने ननकू के बच्चों से बात की। मासूम बच्चों ने सच बता दिया। ननकू के 10 साल के बेटे ने बताया कि उसके पिता घर के अंदर जमीन खोदकर गहने दबाता था। जब बच्चों द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई की गई तो वहां से कुछ गहने बरामद हो गए। इससे यह साफ हो गया कि चोरी घर के अंदर से हुई थी।

पुलिस को खबर मिलने पर खन्ना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और ननकू उर्फ पप्पू चौधरी और उसकी पत्नी सपना को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। DSP करमजीत सिंह ग्रेवाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपी कपल को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड के दौरान करीब पांच तोले सोने के गहने भी बरामद किए गए हैं। बाकी गहनों की तलाश की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि उन्हें किसे बेचा गया था। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि ननकू के खिलाफ 2019 में मंडी गोबिंदगढ़ में चोरी का केस दर्ज हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद वह खन्ना आकर काम करने लगा था।

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