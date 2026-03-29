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पत्नी से तंग आए पति ने उठाया खौफनाक कदम, मंजर देख परिवार के उड़े होश

Edited By Urmila,Updated: 29 Mar, 2026 12:02 PM

domestic strife claims young man s life

महानगर में घरेलू क्लेश के चलते एक और हंसता-खेलता घर उजड़ गया। एक विवाहित युवक विक्रमजीत ने अपनी पत्नी की कथित प्रताड़ना और मानसिक परेशानी के चलते मौत को गले लगा लिया।

लुधियाना  (राज): महानगर में घरेलू क्लेश के चलते एक और हंसता-खेलता घर उजड़ गया। एक विवाहित युवक विक्रमजीत ने अपनी पत्नी की कथित प्रताड़ना और मानसिक परेशानी के चलते मौत को गले लगा लिया। युवक ने की रात अपने कमरे में पंखे से चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची थाना दरेसी की पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। इस मामले में पुलिस ने मृतक की मां सरबजीत कौर की शिकायत पर आरोपी पत्नी काजल और राज रानी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दिए बयानों में मृतक विक्रमजीत की मां ने बताया कि उनके बड़े बेटे विक्रमजीत की शादी काजल नाम की युवती के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही काजल ने विक्रमजीत को मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया था। छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करना और घर में क्लेश रखना उसकी आदत बन गई थी।

जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि काजल पिछले करीब 2 महीने से अपने मायके में रह रही थी। पत्नी के दूर जाने और बार-बार मिलने वाली मानसिक प्रताड़ना से विक्रमजीत बुरी तरह टूट चुका था। आखिरकार तंग आकर बीती रात करीब 9 बजे उसने खौफनाक कदम उठा लिया और अपने कमरे के भीतर चुन्नी से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों को घटना का पता तब चला जब काफी देर तक विक्रमजीत कमरे से बाहर नहीं आया। दरवाजा तोड़ने पर अंदर का मंजर देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की।

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