Jalandhar में High Alert! चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात, नए साल को लेकर हुए बदलाव

Edited By Vatika,Updated: 31 Dec, 2025 04:04 PM

आज पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। इसको लेकर जालंधर शहर में पुलिस पहले से ही पूरी तरह सतर्क हो

जालंधर (सोनू): आज पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। इसको लेकर जालंधर शहर में पुलिस पहले से ही पूरी तरह सतर्क हो गई है। पुलिस प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं कि शहरवासी नए साल का स्वागत शांति और उत्साह के साथ कर सकें। इसी के मद्देनज़र जालंधर शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है।

इसी क्रम में बीती देर रात पुलिस ने रेलवे स्टेशन, दोमोरिया पुल सहित शहर के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर नाकाबंदी की। हर नाके पर करीब 10 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच-पड़ताल की गई और उनसे पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नए साल की रात किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, गैरकानूनी गतिविधि या कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी दुकानदार रात 1 बजे के बाद अपनी दुकान खुली नहीं रख सकेगा।

शहर के सभी प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। मॉडल टाउन, गोल मार्केट और पीपीआर मार्केट में विशेष पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने के लिए तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने वालों, विशेष रूप से नशे में ड्राइविंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए पुलिस को ब्रेथ एनालाइजर के साथ तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहर के प्रवेश मार्गों पर 10 चेक प्वाइंट और आंतरिक इलाकों में 16 चेक प्वाइंट व चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिनकी निगरानी एसएचओ और जीओ द्वारा की जा रही है। सभी दुकानदारों को सूचित कर दिया गया है कि उनकी दुकानें केवल रात 1 बजे तक ही खुली रहेंगी, इसके बाद किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी फील्ड में मौजूद रहेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी।

