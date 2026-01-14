Main Menu

  • लोहड़ी के जश्न में खू\नी बवाल, चली गोलियां, जांच में जुटी पुलिस

लोहड़ी के जश्न में खू\नी बवाल, चली गोलियां, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Urmila,Updated: 14 Jan, 2026 10:17 AM

gunshots fired during lohri celebrations

लोहड़ी के जश्न के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। टिब्बा इलाके में मामला बाइक सवार को रास्ता न देने से शुरू हुआ

लुधियाना (राज): लोहड़ी के जश्न के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। टिब्बा इलाके में मामला बाइक सवार को रास्ता न देने से शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल दिया।

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात न्यू रिशी नगर की एक गली में मोहल्ले के लोग लोहड़ी जलाकर त्योहार मना रहे थे। इसी दौरान वहां से एक युवक अपनी बाइक पर गुजरने लगा। रास्ते में जल रही लोहड़ी और भीड़ के कारण युवक ने रास्ता मांगा, जिस पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि त्योहार मना रहे लोगों ने युवक को रास्ता देने से मना कर दिया। इसके बाद बहस इतनी बढ़ी कि मोहल्ले के लोगों ने बाइक सवार युवक की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद युवक करीब आधे घंटे बाद अपने कुछ साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर वापस लौटा। 

युवक और उसके साथियों ने आते ही हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक पक्ष की ओर से सरेआम गोलियां चला दी गईं। गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। जबकि थाना टिब्बा की पुलिस का कहना है कि हमें गोली चलने की सूचना मिली है। टीम मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल जांच जारी है कि गोली किसने चलाई और क्या कोई घायल हुआ है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।

