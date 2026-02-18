समरला निवासी करणवीर सिंह, जो 13 दिन से लापता था, आज माछीवाड़ा के पास सरहिंद नहर के जंगल में मिला।

समराला (गुरदीप टक्कर): समरला निवासी करणवीर सिंह, जो 13 दिन से लापता था, आज माछीवाड़ा के पास सरहिंद नहर के जंगल में मिला। युवक की मां अमृतपाल कौर ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा करणवीर सिंह 5 फरवरी से लापता है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस और परिवार वाले लापता युवक की तलाश कर रहे थे।

मोबाइल फोन की लोकेशन और CCTV फुटेज से पता चला कि युवक अपने दोस्तों के साथ खमाणों गया था, जिसके बाद वह लापता हो गया। परिवार वालों के मुताबिक, वह नशे का आदी था और 1 साल से नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती था, जहां से वह कुछ दिन पहले ही बाहर आया था। जब परिवार और पुलिस ने उसके दोस्तों से पूछताछ की, तो उनमें से एक ने बताया कि उसकी मौत हो गई है, जिसके कारण उसकी लाश सरहिंद नहर के किनारे जंगल में फेंक दी गई। परिवार वाले 2 दिन से बॉडी ढूंढ रहे थे, जब आज किसी ने पुलिस को बताया कि जंगल वाले इलाके से बदबू आ रही है और वहां एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी है।

जब पुलिस और परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि बॉडी करणवीर सिंह की थी, जो बुरी तरह सड़ चुकी थी। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ, परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जवान करणवीर सिंह की हत्या या उसे ड्रग्स का ओवरडोज देकर मारा गया है। इसलिए पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। थाना समराला के चीफ हरविंदर सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि हत्या की असली वजह क्या है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

