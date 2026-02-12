लुधियाना के युवक की चमकी किस्मत, 7 रुपए में बना करोड़रपति

Edited By Kalash,Updated: 12 Feb, 2026 10:54 AM
कोई भी व्यक्ति मात्र 7 रुपए की टिकट खरीदकर करोड़पति या लखपति बन सकता है।
लुधियाना (जोशी): 9 फरवरी को कोहिमा में आयोजित डियर क्लोवर मंडे वीकली लॉटरी ड्रॉ की टिकट ने लुधियाना निवासी अमर मित्तल की किस्मत बदल दी। इस ड्रा में एक करोड़ रुपए के प्रथम पुरस्कार का टिकट 91E31139 नम्बर पर निकला जो कि लुधियाना के स्टॉकिस्ट पूजा लॉटरी एजैंसी के सेलर ए.के. लॉटरी द्वारा बेचा गया था। पूजा लॉटरी एजैंसी के मालिक राजेश शर्मा ने बताया कि उनकी एजैंसी ने पिछले 25 वर्षों में अनगिनत लोगों को लखपति बनाया है। लुधियाना और पंजाब में उनका नाम लॉटरी व्यापार में बेहद प्रतिष्ठित है। डियर लॉटरी सपनों को हकीकत बनाने वाली लॉटरी है। कोई भी व्यक्ति मात्र 7 रुपए की टिकट खरीदकर करोड़पति या लखपति बन सकता है।
आगामी आकर्षण नागालैंड स्टेट डियर महाशिवरात्रि बम्पर 2026 है जिसका ड्रॉ 21 फरवरी 2026 को निकाला जाएगा जिसका प्रथम पुरस्कार 3 करोड़ रुपए है और यह जनता में दिए जाने की गारंटी है। इसकी टिकट की कीमत मात्र 500 रुपए है। इसके अलावा पंजाब स्टेट डीयर होली बंपर 2026 के लिए टिकटें भी उपलब्ध हैं जिसका ड्रा 14 मार्च को होगा। इस बंपर का पहला पुरस्कार 3 करोड़ है जो जनता को दिए जाने की गारंटी है।
