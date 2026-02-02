Main Menu

लुधियाना में दिल दहला देने वाली घटना, युवक को पीट-पीटकर किया गंभीर घायल

Edited By Kamini,Updated: 02 Feb, 2026 10:17 AM

the young man was brutally beaten

लुधियाना में एक युवक से बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना सामने आई है।

लुधियाना (अशोक) : लुधियाना में एक युवक से बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना सामने आई है। युवक की पहचान शिवम (उम्र 20) निवासी लुधियाना के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जसिया रोड पर केहर सिंह नगर, मोहन वेल्डिंग के पास युवक शिवम की बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई है। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे DMC अस्पताल  में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही, थाना सलेम टाबरी के अधीन एल्डिको चौकी से जांच करने सुखविंदर मौके पर DMC अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि युवक इस समय वेंटिलेटर पर है।

