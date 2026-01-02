Gold-Silver Rate: साल के दूसरे दिन सोने-चांदी की कीमतों में तेजी, देखें शहर के ताजा Rate

सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है। शुक्रवार को जालंधर सराफा

पंजाब डेस्कः सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है। शुक्रवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 138,400 दर्ज किया गया जबकि 22 कैरेट सोना 128,710 वहीं चांदी 244,800 रिकार्ड किया गया।



बता दें कि साल के दूसरे दिन सोने-चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। MCX पर आज (2 जनवरी) सोने का भाव 1,36,599 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत 2.75 फीसदी की तेजी के साथ 2,42,349 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेजी जारी है।



अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में कीमती धातुओं की चमक नए साल 2026 में भी बरकरार है। 2025 में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद सोना और चांदी ने 2026 के पहले कारोबारी सप्ताह में भी मजबूती जारी रखी है। शुक्रवार, 2 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड का भाव 0.9 फीसदी की तेजी के साथ 4,351.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं स्पॉट सिल्वर का भाव 2 फीसदी उछलकर 72.63 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा।