Jalandhar : घर-घर गैस सप्लाई में गड़बड़ी का आरोप, एजेंसी के कर्मचारी को लोगों ने किया काबू

जालंधर (पंकज, कुंदन) : जालंधर के न्यू बलदेव नगर इलाके में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब दोआबा गैस एजेंसी के कर्मचारी पर लोगों को कम गैस भरे सिलेंडर सप्लाई करने के आरोप लगे। गैस एजेंसी के कर्मचारी पर आरोप है कि वे घर-घर सिलेंडर सप्लाई के दौरान सिलेंडरों से गैस निकालकर कम गैस वाले सिलेंडर लोगों को दे रहे थे।

मोहल्ला निवासियों का कहना है कि उन्हें काफी समय से सिलेंडरों में गैस कम मिलने का शक था। आज जब गैस एजेंसी के कर्मचारी इलाके में सिलेंडर सप्लाई करने पहुंचे, तो कुछ लोगों ने उससे पूछताछ की। इसी दौरान आरोप लगे कि सिलेंडरों से गैस निकालकर घरों में सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद मोहल्लावासियों ने कर्मचारी को पकड़ लिया।

घटना की सूचना संबंधित गैस एजेंसी और प्रशासन को दे दी गई है। मोहल्ला वासियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, गैस एजेंसी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

