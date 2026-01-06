Main Menu

पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, हैरोइन व ड्रग मनी सहित 5 धंधेबाज गिरफ्तार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Jan, 2026 01:00 AM

five drug traffickers arrested with heroin and drug money

कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते अलग-अलग थानों की पुलिस ने हैरोइन व ड्रग मनी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार थाना सी डिविजन की पुलिस ने आरोपी अजै कुमार उर्फ बिल्ली निवासी गुज्जरपुरा तथा आरोपी चेतू निवासी गुज्जरपुरा को को काबू करके...

अमृतसर (जशन) : कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते अलग-अलग थानों की पुलिस ने हैरोइन व ड्रग मनी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार थाना सी डिविजन की पुलिस ने आरोपी अजै कुमार उर्फ बिल्ली निवासी गुज्जरपुरा तथा आरोपी चेतू निवासी गुज्जरपुरा को को काबू करके उनके कब्जे में से 6 ग्राम हैरोइन व 630 रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई।

इसी प्रकार थाना सुल्तानविंड की पुलिस ने आरोपी इंद्रजीत सिंह उर्फ काका निवासी कोट मीत सिंह तरनतारन रोड को काबू करके उससे 2.10 ग्राम हैरोइन, थाना छेहर्टा की पुलिस ने आरोपी दक्ष निवासी खन्नूपुर काले छेहर्टा को काबू करके उसके कब्जे में से 10 ग्राम हैरोइन बरामद की गई। इसी तरह थाना बी डिविजन की पुलिस ने आरोपी राहुल वर्मा निवासी लाहौरी गेट को काबू करके उसके कब्जे में से 6 ग्राम हैरोइन व 200 रुपए ड्रग मनी बरामद की।

