Gurdaspur: हार्डवेयर स्टोर में लगी भयानक आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड 25 गाड़िया

हार्डवेयर स्टोर में भयानक आग लगने की खबर सामने आई है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया) : दीनानगर के कस्बा बहरामपुर में हार्डवेयर स्टोर में भयानक आग लगने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार हार्डवेयर स्टोर में आग गत देर रात अचानक लग गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए राकेश कुमार साई ने बताया कि उनका हार्डवेयर का स्टोर है, जिसमें अचानक भयानक आग लग गई। इस दौरान अंदर पड़ा करोड़ों रुपए का सामान जल कर राख हो गया।

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 2.30 बजे जब दुकान से धुआं निकला तो आस-पास के लोगों ने दुकानदार को सूचित किया। उसने आकर देखा कि आग बहुत तेजी से फैल गई है तो उसने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद पठानकोट व गुरदासपुर से फायर ब्रिगेड की करीब 25 गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सुबह तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने से हार्डवेयर स्टोर के अंदर रखा करोड़ों रुपये का सामान जलकर राख हो गया है। इस दौरान गांव के एक जाने-माने व्यक्ति ने बताया आग इतनी भयानक थी कि स्टोर के पास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही बहरामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले का जायजा ले रही है, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here