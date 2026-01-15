फिरोजपुर पुलिस ने पाकिस्तान से लाई गई हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार

फिरोजपुर पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है।

फिरोजपुर: फिरोजपुर पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को 4.013 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद की गई खेप पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी। इस मामले में पुराने लिंक भी सामने आए हैं, जो एक मजबूत सीमा-पार नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। इस संबंध में फिरोजपुर के ममदोट थाना में एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है। इस बारे में डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस नशा तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने और नशा मुक्त व सुरक्षित पंजाब सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।