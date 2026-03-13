काहनूवान रोड पर रेलवे लाइन के पास गहरे गड्ढे में एक बुजुर्ग की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): काहनूवान रोड पर रेलवे लाइन के पास गहरे गड्ढे में एक बुजुर्ग की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश देखकर लोगों ने तुरंत GRP थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

मृतक की पहचान धारीवाल के फतनंगल निवासी 65 साल के देश राज के रूप में हुई है। देश राज मजदूरी करता था। परिवार वालों के मुताबिक, वह पिछले चार दिनों से लापता था। उसके बेटे सैमुअल ने बताया कि वे कई दिनों से उसके पिता को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। आज सुबह उन्हें काहनूवान रोड पर रेलवे लाइन के पास करीब 10 फीट गहरे हरे गड्ढे में एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली, जिसकी पहचान उसके पिता के रूप में हुई। सैमुअल ने शक जताया है कि उसके पिता की हत्या कर लाश को रेलवे लाइन के पास गड्ढे में फेंका गया है। उसने पुलिस से मामले की पूरी जांच करने की मांग की है।

इस बीच, GRP पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। रेलवे चौकी इंचार्ज भूपिंदर सिंह का कहना है कि मौत का सही कारण रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन शुरुआती जांच से पता चलता है कि देशराज वेल्थी के साथ गहरे गड्ढे में गिर गया और बाद में उससे बाहर नहीं निकला। शव की हालत देखकर लगता है कि शव चार दिन पुराना है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here