Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • रेलवे लाइन के पास भेदभरे हालातों में 4 दिन से लापता बुजुर्ग का मिला श'व, फैली सनसनी

रेलवे लाइन के पास भेदभरे हालातों में 4 दिन से लापता बुजुर्ग का मिला श'व, फैली सनसनी

Edited By Urmila,Updated: 13 Mar, 2026 03:14 PM

elderly man s body found under suspicious circumstances

काहनूवान रोड पर रेलवे लाइन के पास गहरे गड्ढे में एक बुजुर्ग की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): काहनूवान रोड पर रेलवे लाइन के पास गहरे गड्ढे में एक बुजुर्ग की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश देखकर लोगों ने तुरंत GRP थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

मृतक की पहचान धारीवाल के फतनंगल निवासी 65 साल के देश राज के रूप में हुई है। देश राज मजदूरी करता था। परिवार वालों के मुताबिक, वह पिछले चार दिनों से लापता था। उसके बेटे सैमुअल ने बताया कि वे कई दिनों से उसके पिता को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। आज सुबह उन्हें काहनूवान रोड पर रेलवे लाइन के पास करीब 10 फीट गहरे हरे गड्ढे में एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली, जिसकी पहचान उसके पिता के रूप में हुई। सैमुअल ने शक जताया है कि उसके पिता की हत्या कर लाश को रेलवे लाइन के पास गड्ढे में फेंका गया है। उसने पुलिस से मामले की पूरी जांच करने की मांग की है।

इस बीच, GRP पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। रेलवे चौकी इंचार्ज भूपिंदर सिंह का कहना है कि मौत का सही कारण रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन शुरुआती जांच से पता चलता है कि देशराज वेल्थी के साथ गहरे गड्ढे में गिर गया और बाद में उससे बाहर नहीं निकला। शव की हालत देखकर लगता है कि शव चार दिन पुराना है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!