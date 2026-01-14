नशे ने छीना माता-पिता का जवान बेटा, परिवार में छाया मातम

मुकेरियां के गांव उमरपुर में नशे की ओवरडोज से एक और युवक की मौ/त होने का मामला सामने आया है।

होशियारपुर (अमरीक): मुकेरियां के गांव उमरपुर में नशे की ओवरडोज से एक और युवक की मौ/त होने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अजय गिल के रूप में हुई है। परिवार वालों ने बताया कि जब उन्होंने अजय को देखा तो वह बेहोश था और उसके हाथ में एक इंजेक्शन लगा हुआ था। त्योहार के मौके पर उक्त युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया है। रोती-बिलखती मां ने कहा कि अजय उनका इकलौता बेटा था।

पीड़ित परिवार और गांव वासियों का आरोप है कि इलाके में नशे का कारोबार पुलिस की कथित मिलीभगत से बढ़ता जा रहा है। मृतक की मां ने बताया कि उसने भी नशा बेचने वालों को कई बार कहा था कि उसके बेटे को नशा न दें पर नशे के सौदागरों ने एक नहीं सुनी। गांव वासियों का कहना है कि पुलिस नशा रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। गांव वासियों ने सरकार से मांग की है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हें चेतावनी दी कि अगर ड्रग सप्लाई चेन को नहीं तोड़ा गया तो पंजाब की युवा पीढ़ी इसी तरह बर्बाद होती रहेगी।

