निजी अस्पताल में दवा की ठगी : 500 रुपए का इंजेक्शन 7500 में देने के आरोप, भड़के परिजन

लुधियाना (सहगल): राहों रोड पर न्यू सुभाष नगर स्थित एक निजी अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब एक मरीज के परिजनों को यह जानकारी मिली कि अस्पताल के ड्रग स्टोर से लिया गया 7500 रुपए का इंजैक्शन बाजार में केवल 500 रुपए का बिकता है। इस मामले ने अस्पताल में विवाद पैदा कर दिया और परिजन नाराज होकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताने लगे।

हंगामा बढ़ते देख अस्पताल के स्टोर ने 5000 रुपए की छूट देने का प्रस्ताव रखा लेकिन इस पर भी परिजन संतुष्ट नहीं हुए। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अगर किसी को शिकायत है, तो वे सिविल सर्जन को शिकायत कर सकते हैं, और उन्हें जवाब दिया जाएगा।

यह घटना उस समय हुई जब एक महिला मरीज को ब्लड प्रैशर की शिकायत के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था। जैसे ही मामला तूल पकड़ा, मरीज के परिजन धरने पर बैठ गए। अकाली दल के पूर्व विधायक रणजीत सिंह ढिल्लों धरने पर पहुंचे और आरोप लगाया कि दवाइयों के दामों में भारी अंतर है, जो जांच का विषय है। वहीं, अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि मरीज के परिजन मरीज को दूसरे अस्पताल ले गए और अभी तक बिल का पूरा भुगतान नहीं हुआ है।

