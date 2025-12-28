डॉक्टरों की चेतावनी : सुबह-सुबह बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा

दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

जालंधर (धवन): सर्दी के मौसम में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों और डाक्टरों के अनुसार सुबह 4 से 8 बजे के बीच हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ौतरी देखी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक हार्ट अटैक के करीब 60 से 65 प्रतिशत मामले देर रात से सुबह 8 बजे के बीच सामने आते हैं, जिसे डाक्टर 'हाई-रिस्क टाइम' मान रहे हैं। डाक्टरों का कहना है कि सर्दी और बढ़ते प्रदूषण के कारण इस समय ब्लड प्रैशर अचानक बढ़ जाता है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ठंड के कारण रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं और हार्ट तक खून का प्रवाह प्रभावित होता है।

इसके साथ ही सुबह के समय शरीर में स्ट्रैस हार्मोनस (कोरवीसोन) का बदलाव भी दिल के दौरे की आशंका को बढ़ाते हैं। रात को सोने के बाद शरीर में रक्त का गाढ़ा हो जाना एक कारण है। कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार डायबिटीज, हाई ब्लड प्रैशर, कोलेस्ट्रॉल और पहले से हृदय रोग से ग्रसित मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। डाक्टरों ने सलाह दी है कि मरीज नियमित रूप से अपना ब्लड प्रैशर और शूगर की जांच कराते रहें तथा दवाएं समय पर लें।

सर्दी के दिनों में सुबह-सुबह बाहर निकल कर शारीरिक कसरत करने से बचा जाए : डा. निपुण महाजन

टैगोर अस्पताल व हार्ट केयर सैंटर के कार्डियोलॉजी विभाग के डायरैक्टर डा. निपुण महाजन ने कहा कि लोगों को सर्दी के दिनों में सुबह-सुबह अत्यधिक ठंड में बाहर निकलकर भारी शारीरिक मेहनत करने से बचने की सलाह दी है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्का व्यायाम करने, संतुलित आहार लेने और तनाव से दूर रहने पर जोर दिया गया है। डा. निपुण महाजन का स्पष्ट कहना है कि सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गर्दन या बाजू में दर्द जैसे लक्षण नजर आने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें, क्योंकि समय पर इलाज ही जान बचा सकता है।

