Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar में तेजधार हथियार से व्यक्ति का काट डाला कान, माहौल तनावपुर्ण

Jalandhar में तेजधार हथियार से व्यक्ति का काट डाला कान, माहौल तनावपुर्ण

Edited By Kamini,Updated: 30 Dec, 2025 05:06 PM

deadly attack on person

विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें उसका कान कट गया।

जालंधर (कशिश): जालंधर के शहीद बाबू लाभ सिंह नगर क्षेत्र में गंदे नाले के पास बिजली का खंभा लगाने के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब किसी बात को लेकर ठेकेदार पक्ष और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें उसका कान कट गया।

घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि घायल को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और उसकी हालत पर डॉक्टरों द्वारा नजर रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और विवाद के कारणों तथा हमलावर की पहचान की जा रही है। क्षेत्र में फिलहाल तनाव को देखते हुए स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक मिली जानकारी के अनुसार यही विवरण सामने आया है। जैसे ही इस मामले में कोई नई या पुख्ता जानकारी सामने आती है, समाचार को अपडेट कर दिया जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!