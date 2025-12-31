Jalandhar के इस इलाके में युवक का शव बरामद, मौके पर पुलिस

जालंधर देहात के थाना मकसूदां के अंतर्गत आते गांव नंगल जमालपुर में खेतों से एक

जालंधर (माही): जालंधर देहात के थाना मकसूदां के अंतर्गत आते गांव नंगल जमालपुर में खेतों से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

मृतक युवक की पहचान अमृत निवासी हरगोबिंद नगर, धोगड़ी रोड के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि मौत के कारणों का खुलासा किया जा सके।