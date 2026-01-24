Jalandhar में 2 दिन मीट और शराब की दुकानें रहेंगी बंद, DC ने जारी किए सख्त आदेश

शहर में डीसी ने 2 दिन तक मीट और शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

जालंधर: शहर में डीसी ने 2 दिन तक मीट और शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। श्री गुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश उत्सव 1 फरवरी को पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस संबंध में 31 जनवरी को जालंधर में एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव और इस संबंध में अलग-अलग संगठनों द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने मीट और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. अग्रवाल ने शनिवार को एक आदेश जारी किया कि जालंधर जिले में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के रास्ते और धार्मिक समारोह स्थल के पास 31 जनवरी, 2026 और 1 फरवरी, 2026 को मीट और शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। मीट और शराब की दुकानें दो दिन बंद रहेंगी।

